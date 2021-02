Netflix, l’attesa sta per finire: l’annuncio fa sognare gli italiani

Un importante annuncio di Netflix sta facendo sognare tutti gli italiani: l’attesa per il grande arrivo sta davvero per finire

L’attesa sta per finire, il film sulla vita di un campione come Roberto Baggio è sempre più vicino. “Prossimamente” è il breve avviso pubblicitario della piattaforma streaming che va a confermare il rilascio a breve della pellicola. “Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori”, è la presentazione sulla biografia del Divin Codino.

Ad interpretare il calciatore sarà Andrea Arcangeli, mentre la regista sarà Letizia Lamartire che ha già diretto Baby. “È la storia di un uomo umile con un talento smisurato che con le sue giocate ha cambiato il calcio italiano. Racconteremo anche il percorso di una persona – ha spiegato quest’ultima – che attraverso le sofferenze personali ha raggiunto grandi trionfi in campo”.

Netflix, nuova funzione per Android

Netflix ha appena rilasciato una nuova funzione per app Android che si chiama “Download per te”, con cui si potranno scaricare film e serie tv in maniera automatica. Basterà cliccare sulla scheda “Download” in basso a destra per poter accedere alla funzione.

Questa è stata creata con l’obiettivo di offrire all’utente sempre qualcosa da guardare sul proprio smartphone, anche quando non si ha la connessione internet attiva.

La selezione di contenuti viene scaricata in automatico, ma l’utente potrà scegliere lo spazio da dedicarvi a livello di gigabyte. Al momento la funzione non è ancora arrivata a tutti e potreste non vederla, ma è questione di giorni se non di ore.