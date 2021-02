Morto Piero Mannironi, storica firma de La Nuova Sardegna

Lutto nel mondo del giornalismo italiano ed in particolare sardo: è morto Piero Mannironi, firma del quotidiano La Nuova Sardegna

E’ morto all’età di 67 anni lo storico giornalista sardo, Piero Mannironi. Dall’inizio di quest’anno le sue condizioni di salute non erano buone dopo aver preso il Covid-19. L’uomo era stato anche ricoverato, ma poi sembrava essere uscito dalla fase critica. Nelle ultime ore, però, il quadro clinico è peggiorato nuovamente per ulteriori complicazioni. Lascia una moglie e tre figli. Ora è lutto nel giornalismo italiano ed in particolare di quello sardo, essendo una delle firme più accreditate del quotidiano La Nuova Sardegna.

Nel 2020 era uscito nelle librerie l’opera “Anime maledette”, in cui si ripercorreva la malavita in Sardegna. Era andato in pensione nel 2015, ma aveva continuato a coltivare la passione per la professione giornalistica, rendendosi protagonista di riletture sulle pagine de La Nuova Sardegna. Tra il 1988 ed il 1992 è stato presidente dell’Associazione della stampa sarda.

