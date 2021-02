Gf Vip, Giulia Salemi-Stefania Orlando: è rivolta sui social

Manca poco alla finale dell’ultima edizione del Gf Vip. Ma un problema nato sulle pagine social del reality ha scatenato una bufera

Ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, nella serata di domani venerdì 19 febbraio, sarà una tra le due concorrenti finite al televoto nella scorsa puntata. Le vip in questione sono Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Ma dai social è trapelata in queste ore la notizia che il televoto sia momentaneamente bloccato sulle pagine social del Gf Vip per motivi tecnici. Un problema che invece non sussiste con i voti espressi telefonicamente, fatta eccezione per quelli a favore della Salemi che anche in questo caso sembrerebbero bloccati.

La questione sta suscitando tantissime polemiche da parte dei telespettatori e votanti. C’è chi addirittura parla di televoto truccato ai danni della Salemi e a favore della Orlandi. Una bufera che in queste ore sta interessando nuovamente il programma ed il conduttore Alfonso Signorini. Non sarebbe questa infatti la prima volta che si riscontrano problemi con il servizio di televoto. Difatti in tanti avrebbero richiesto al programma di rimandare il tutto alla puntata di lunedì 22 febbraio.

Ma cosa ne sarà del televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando?

Intanto nella casa più spiata e amata dal pubblico italiano, è arrivata la confessione di un concorrente. L’influencer Tommaso Zorzi, amatissimo volto di questa edizione del reality, ha ammesso di aver agito con strategia affinché finissero al televoto Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Ma le due vip, a causa del blocco che si protrae da oltre 12 ore, potrebbero ancora per qualche altro giorno continuare insieme la loro permanenza nella casa del Grande Fratello. Sarà infatti la produzione a stabilire l’annullamento del televoto per la serata di domani, 18 febbraio. Al riguardo sarà il conduttore, Alfonso Signorini, a dare spiegazioni di quanto accaduto.