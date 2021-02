All’interno della casa del GF Vip non vi è giorno senza momenti di tensione. Poche ore fa una dedica ha acceso la miccia.

Nella giornata di domani si scoprirà il nome del quarto finalista del GF Vip. Al momento a staccare il pass per la finale, che si terrà in data lunedì 1 marzo, sono stati Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi. Gli altri concorrenti in gioco stanno vivendo dei giorni apparentemente tranquilli perché ognuno di loro vorrebbe giocarsi le sue carte nella finalissima. Ovviamente la decisione spetterà sempre al pubblico da casa, ma ad incidere sul voto dei telespettatori sarà l’atteggiamento in settimana dei vipponi.

GF Vip, tensione alle stelle nella casa: accuse velenose – VIDEO

La mattinata di oggi nella casa più spiata d’Italia è stata ricca di tensioni. Poche ore fa mentre i vipponi erano in giardino a prendere il sole e a scambiarsi due chiacchiere, nel cielo è passato un aereo con striscione che ha fatto reagire in malo modo Stefania Orlando.

“Dayane la vera storia d’amore del Gf Vip” era la dedica che ha sorvolato la casa emozionando la modella sudamericana. Ma come l’hanno presa i suoi coinquilini? Tutti bene, tranne la Orlando che dopo aver letto lo striscione volante, guardandola ha detto: “Dayane le vera falsezza del GF”. La replica della ex di Mario Balotelli non è arrivata e ha fatto finta di non aver sentito proseguendo i festeggiamenti.