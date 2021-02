Gelo negli Usa, mega black out in Texas: 2 milioni senza corrente

Continuano i problemi negli Usa. A causa del forte gelo, c’è stato un mega black out in Texas: 2 milioni senza corrente

Gli Usa stanno vivendo un periodo molto complicato anche per ciò che concerne il maltempo. La zona sud del Paese è stata colpita da una fortissima ondata di gelo, tra le più rigide di sempre. Stando a quanto riportato dalla Cnn, sono almeno 21 le persone morte a causa della tempesta e del grande freddo.

Ma le difficoltà non sono finite qui. Stando a quanto riferisce l’Ansa, infatti, sono milioni le persone a restare senza corrente a causa di un mega black out che ha colpito il Texas. Nello specifico, si parla di circa 2,3 milioni di cittadini e quasi 300mila abitazioni dove non arriva nemmeno l’acqua.

Gelo negli Usa, problemi all’acqua e assenza di corrente in Texas

Il forte gelo continua a colpire gli Usa, con conseguenze drammatiche. 21 persone sono morte – fa sapere la Cnn – e le difficoltà proseguiranno anche nei prossimi giorni. Un mega blackout in Texas ha tolto la corrente a oltre 2 milioni di persone, e anche l’acqua è sempre più carente. Per 7 milioni di cittadini, il consiglio è stato quello di farla bollire prima di berla o utilizzarla per cucinare. Nello specifico, il sindaco della capitale Houston Sylvester Turner ha inviato un appello alla popolazione: non far scorrere l’acqua nei rubinetti per evitare un’esplosione delle tubature.

Il calo della pressione dell’acqua è un problema piuttosto serio in tutto il Texas, tanto che sono centinaia le case nelle quali è consigliato di non aprire i rubinetti se non strettamente necessario. Le previsioni meteorologiche parlano di temperature rigide anche nei prossimi giorni.