Fedez dice una ‘parolaccia’ a Leone: incredibile reazione del figlio – VIDEO

Simpatico siparietto tra Fedez ed il figlio Leone. La popstar pronuncia una parolaccia dinanzi al figlio e la sua reazione è a dir poco curiosa.

Da diversi anni la coppia più social del panorama italiano è formata dalla fashion blogger Chiara Ferragni e dal cantante Fedez. I due hanno quasi creato un brand di profilo, ampliato dall’arrivo del figlio Leone. Ogni giorno i due postano sui social decine di stories in cui si ritraggono insieme al piccolo e biondissimo figlio, spesso in situazioni a dir poco esilaranti.

L’ultima vede protagonisti proprio Fedez ed il figlio Leone, con il cantante che per sbaglio ha pronunciato una ‘parolaccia‘ dinanzi al figlio. Ciò che però ha fatto scattare l’iralità dei followers del cantante è proprio la reazione del piccolo Leone. Infatti il cantante, con una domanda classica di ogni padre ha chiesto al figlio: “Hai fatto la caccon***?“.

La reazione del primogenito però è a dir poco simpatica, con Leone che rimprovera Fedez esclamando: “Non si dice quella parolaccia“. Poi è intervenuta anche Chiara Ferragni che ha corretto il marito, ricordando che si dice “popò“.

Fedez e la parolaccia a Leone: il video Instagram fa il giro del Web

Siparietti del genere sono ormai di routine in casa Ferragnez e spesso a far morire dal ridere il pubblico sono proprio le reazioni di Leone. Infatti anche nell’ultimo video Fedez racconta come a volte il primo genito sembri un piccolo adulto, un vero e proprio motivo di soddisfazione per i due genitori.

Ovviamente sono tantissimi i complimenti dei followers della famiglia più seguita in Italia. Sono moltissimi infatti gli utenti sorpresi per la grande educazione impartita al piccolo Leone. Il piccolo, tra qualche mese, vedrà arrivare una sorellina e dovrà avere a che fare con la gelosia per la prima volta in vita sua.

Proprio l’arrivo della seconda figlia ha fatto scattare su Instagram il totonome. In molti sono curiosi di scoprire la decisione di Chiara Ferragni e Fedez sul nome da dare alla neonata. Per i followers la piccola si chiamerà Rachele, come il nome dato da Leone alla sua bambola, ma al momento i due fanno ancora regnare il mistero sulla scelta.