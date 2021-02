Covid-19, Sileri: “Nessun nuovo lockdown, ma siamo in guerra” 

Covid-19, nessun nuovo lockdown nazionale in questo 2021. Lo assicura Pierpaolo Sileri, viceministro della salute.

Nessun nuovo lockdown nazionale per questo nuovo 2021: è quanto ribadisce a gran forza Pierpaolo Sileri, viceministro della salute. Intervenuto in queste ore a Radio Cusano Campus, il referente politico allontana categoricamente una nuova chiusura totale malgrado una situazione ancora delicata. Un nuovo rintanarsi “non è necessario, siamo in guerra e lo saremo per tutto il 2021. Ma blindarci di nuovo non è la soluzione ideale”, assicura il referente politico.

Covid-19, Sileri esclude nuovo lockdown

La sua soluzione è semplice: piuttosto che inibire un’intera nazione, è più opportuno operare per blocchi. Un po’ come sta già accadendo tra zone gialle, arancioni e rosse. “Degli stop and go ci saranno anche in base ai dati che giungeranno al Ministero della Salute, ma ripeto un lockdown in questo momento non è necessario. E’ meglio fare un passio indietro e cautelarsi maggiormente lì dove il virus corre più velocemente”, ha concluso Sileri.