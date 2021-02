Carte di credito, a breve cambieranno forma: il motivo

Le carte di credito stanno per cambiare forma ed il motivo è alquanto particolare: scopriamo anche quale sarà la nuova conformazione

I pagamenti elettronici al giorno d’oggi hanno ormai superato quelli con il contante a livello mondiale e pian piano anche l’Italia si sta impegnando per incentivarli. Ora non è nemmeno più necessario “strisciare” le carte di credito ma basta avvicinarle al POS per pagare. Inoltre, sono cambiati limiti e soglie per questi pagamenti.

Tutto ciò sta per portare a nuovi cambiamenti ed infatti le carte di credito, per come le conosciamo oggi, potrebbero scomparire. Dal 2018 vanno avanti esperimento sul loro aspetto che tra pochi anni potrebbe cambiare. Si riflette sul design verticale anziché orizzontale, com’è ora. A spingere in tale direzione negli ultimi tempi sono stati il Covid, oltre alla diffusione di app per smartphone come Instagram e TikTok. Il presupposto è quello di rendere i pagamenti contactless più efficaci.

Carte di credito, come sono fatte e perché potrebbero cambiare

Le carte di credito e debito sono dotate all’interno di antenne che permettono la comunicazione entro i 3-5 centimetri da un terminale di pagamento. Con l’attuale design il possessore non ha certezza del punto in cui sono posizionate le antenne e spesso accade che si tocchi la parte del perimetro sotto cui è posta l’antenna. A volte quindi è necessario toccarle sui bordi con pollice ed indice.

L’idea di renderle verticali e di concentrare l’antenna nell’area intorno al chip, è per facilitarne appunto l’utilizzo e per mantenere ancor più la distanza interpersonale in un periodo dilaniato dall’epidemia.

I motivi alla base di tutto ciò sarebbero però anche psicologici. Daniela Jorge, vice presidente del design di PayPal Holding, a Bloomberg ha spiegato: “L’orientamento verticale ha origine da come il cliente maneggia la carta. E con app come Instagram e TikTok il mondo intorno a noi si sta abituando all’orientamento verticale”.