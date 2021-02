Calciomercato Milan, assalto alla punta francese: folta concorrenza

Calciomercato Milan | I rossoneri, in vista della prossima stagione, si sono fiondati sulla punta francese che però è ambita anche da altri due club

Il Milan al momento ha due punte di enorme esperienza internazionale come Mandzukic ed Ibrahimovic che, però, hanno rispettivamente 35 e 39 anni. Per quel che riguarda il primo, si studieranno le sue prestazioni fino a fine stagione prima di decidere sul futuro. Lo svedese invece sarà lui a decidere se rinnovare o appendere le scarpette al chiodo a maggio.

Intanto, i rossoneri prenderanno comunque una punta nel calciomercato estivo. Tra i tanti profili monitorati, più o meno giovani, c’è anche Odsonne Edouard. Il 23enne del Celtic in queste stagioni si è dimostrato una macchina da gol e su di sé ha attirato gli occhi di mezza Europa. Il Milan, secondo quanto riferito dall’Express, dovrà fare i conti con Roma ed Arsenal per acquistarlo. Il suo valore è di circa 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Belotti in cima alla lista di Maldini

Il primo profilo sul taccuino del Milan in vista della prossima stagione pare sia Andrea Belotti. L’attaccante del Torino potrebbe essere il regalo ‘Champions’ per Pioli. Il 28enne è ormai pronto al salto di qualità ed inoltre la sua fede milanista, mai nascosta, potrebbe portarlo a spingere per partire.

Il presidente granata Urbano Cairo gode di buoni rapporti con l’ambiente rossonero e, soprattutto in caso di retrocessione, lascerà andare il Gallo. Il prezzo fissato è di circa 35 milioni di euro. La prima alternativa risulta essere Håland del Borussia Dortmund che, però, risulta essere alquanto inarrivabile. Con Raiola però non si può mai sapere.