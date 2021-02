Il mercato dei parametri zero può regalare alla Juventus un top player da inserire in rosa.

Il ritorno di Alvaro Morata non sta portando i frutti sperati. L’attaccante spagnolo sembra essere la brutta copia del giocatore che nel 2016 lasciò Torino per fare ritorno al Real Madrid. I tifosi sperarono sempre nel suo ritorno, e quando l’estate scorsa finalmente questo sogno si è concretizzato i gol e le prestazioni super svaniscono. Anche Andrea Pirlo ha confermato il periodo negativo di Morata subito dopo la sconfitta contro il Porto: “Non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È sceso in campo nel momento del bisogno ma quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento”.

Calciomercato Juventus, top player a parametro zero: i dettagli

Il reparto offensivo bianconero non possiede numerose alternative ad Alvaro Morata e così alla dirigenza bianconera è stato proposto un attaccante “top player” che non è riuscito ancora a trovare una nuova squadra.

Si tratta del 32enne attaccante spagnolo Diego Costa, la cui ultima esperienza è stata con i colchoneros. Dal 29 dicembre 2020 è finito sul mercato dei free agent dopo aver risolto il contratto con l’Atletico Madrid. Nonostante non sia più nel fiore degli anni resta un giocatore incisivo, in modo particolare nelle gare decisive. Nonostante le sue innumerevoli qualità, la Juventus ha dovuto però declinare l’offerta per il seguente motivo.

Non ha senso per la società bianconera mettere adesso sotto contratto Diego Costa perché non possono aggiungerlo nella lista Champions. Nonostante il momentaneo rifiuto, non è da escludere che società e giocatore possano trovare un intesa a fine stagione.