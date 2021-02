Android 12 sempre più vicino: tutte le nuove funzioni in arrivo

A breve, Android 12 sarà disponibile per tutti. I dettagli del sistema operativo Google aggiornato

Come ormai da tradizione, ogni anno Google rilascia la versione aggiornata di Android. Il sistema operativo più utilizzato al mondo apre al cambiamento, con tantissime novità che sicuramente faranno piacere agli utenti. Si parla di design aggiornato, ma non solo.

A breve la Developer Preview dovrebbe finalmente essere rilasciata, dando la possibilità ad alcuni utenti di metter mano al nuovo sistema operativo e rendere pubbliche tutte le novità. In realtà, però, ci sono già parecchie anticipazioni in merito. In attesa di capire quando Android 12 sarà disponibile in fase di rollout globale per tutti, ecco cosa sappiamo fino ad ora.

Android 12, tutto quello che c’è da sapere

Nel corso del 2021, Android 12 sarà disponibile per tutti i dispositivi top di gamma. In attesa del rollout globale, a breve ci sarà il rilascio della Developer Preview, versione di prova dedicata agli sviluppatori. Tante le novità, di cui alcune già sono state annunciate. Si parla di un nuovo design, con lo stile Material Next che porterà ad una grafica di molto aggiornata. Le novità sembrano risiedere principalmente nei widget delle conversazioni, che permetteranno di gestire in facilità chiamate e messaggi persi.

Si parla anche di una maggior attenzione alla privacy e di nuove funzionalità per il menù a tendina delle notifiche. Oltre al comparto grafico, Google lancerà anche la Game Mode. Si tratta di una modalità dedicata al gaming e che renderà più coerente l’interfaccia per i dispositivi di diverse aziende. Si parla poi di una gestione della finestra Picture in Picture e di un presunto nome in codice dell’OS: Snow Cone. Non resta che aspettare notizie ufficiali da parte del colosso di Mountain View.