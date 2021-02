WhatsApp, altra batosta per gli utenti: sono in pericolo

Nuova batosta per gli utenti di WhatsApp, messi in pericolo dal nuovo virus. Andiamo a vedere in cosa consiste e come intercettarlo e difendersi.

Nonostante il grosso calo di utenza, WhatsApp continua ad essere l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, con oltre due miliardi di utenti che la usano ogni giorno. Ma attenzione perchèm non sono pochi i pericoli a cui andiamo in contro utilizzando l’applicazione. Spesso l’app del gruppo Facebook, infatti, è palcoscenico per truffe e virus, con gli utenti che spesso ci incappano inconsapevolmente.

Nelle ultime ore, infatti, proprio un nuovo pericolo preoccupa gli utenti di WhatsApp. Infatti negli ultimi giorni abbiamo visto come sull’applicazione siano presenti truffe e tentativi di phishing da parte di cybercriminali. Uno degli esempi è la truffa a sei codici, che proprio nell’ultimo mese è ritornata popolare. Oggi invece andiamo ad analizzare un virus trojan inviato attraverso un’immagine e come gli utenti possono difendersi.

WhatsApp, il nuovo pericolo preoccupa gli utenti: è un’immagine trojan

Sul web sta crescendo sempre di più la diffusione di nuovi virus e malware utilizzati dai cybercriminali per attentare gli altri utenti. Infatti questi pericoli consistono in file eseguibili camuffati da comune immagine. Questi vengono inviati proprio su WhatsApp, come se fossero file multimediali qualunque. Ma una volta aperti, i file mostreranno a schermo una comune immagine. Allo stesso tempo però il malware sta prendendo controllo del dispositivo, un classico caso di virus trojan horse. Il vero problema, però, è che per l’utente è quasi impossibile capire quando ci troviamo di fronte ad una di queste immagini.

Un consiglio però c’è, infatti si potrebbe badare alla fonte da cui arriva l’immagine incriminata. Infatti sconsigliamo a tutti di aprire immagini che ci arrivano da contatti non salvati in rubrica. Solo così sarà possibile evitare lo script malevolo, noto in rete come Kali Linux. Questo malware, a volte, permette anche al cybercriminale di accedere a microfono o videocamera. Se incappate in queste immagini, quindi, vi consigliamo di eliminarle subito, in modo da limitare l’azione criminale.