Uomini e Donne, sedie della scelta in studio: epilogo inaspettato nell’attesa puntata che andrà in onda tra pochissimo.

Manca pochissimo all’inizio di ‘Uomini e Donne‘, programma condotto da Maria De Filippi che continua a riscuotere un grandissimo successo tutti i pomeriggi su Canale 5. Oggi mercoledì 17 febbraio andrà in onda una puntata a dir poco scoppiettante, che si preannuncia davvero interessante: i protagonisti saranno, ancora una volta, Gemma Galgani e Maurizio Guerci, che non vivono un momento felicissimo. La padrona di casa, Maria De Filippi, posizionerà al centro dello studio le sedie per la scelta definitiva, ma ecco il colpo di scena.

Uomini e Donne, sedie della scelta in studio: l’epilogo è pazzesco

Maurizio, infatti, eviterà di scegliere perché desideroso di attendere ancora una settimana prima di prendere una decisione definitiva. Gemma indosserà un vestito particolarmente elegante con lo scopo di conquistare il 50enne piemontese, ma i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’ prima di capire quale sarà la scelta dello stesso Maurizio Guerci.

Una puntata, dunque, come sempre movimentata che si concluderà con una sorpresa davvero inaspettata.