Scopre un ragno cacciatore nel giocattolo del figlio: cosa è successo

Scopre un ragno cacciatore a far la veglia a 200 cuccioli nel camion giocattolo del figlio: ecco come si è dovuta comportare

In Australia è una consuetudine avere a che fare con animali alquanto inquietanti, ma quanto scoperto da Brooke Thorpe supera di gran lunga un semplice avvistamento. Questa donna, madre di un bambino a cui aveva regalato un camion giocattolo, ha scoperto all’interno di quest’ultimo un ragno cacciatole intento a far la veglia ad un sacco di uova al cui interno c’erano circa 200 cuccioli. Il ragno cacciatore, nonostante sia terrificante ed anche velenoso, non crea problemi all’uomo.

Scopre un ragno cacciatore e lo aiuta a schiudere le uova

La donna si è accorta del ragno quando il figlio in giardino era intento a giocare. La parte posteriore era sollevata ed a quel punto, scorgendo meglio, ha visto la scena. E’ riuscita anche a fotografare il tutto e postarlo sui social. “Lo teniamo in un posto sicuro e, una volta che avrà finito, mio ​​figlio potrà riavere il suo giocattolo”, ha successivamente detto.

L’aracnologo Robert Raven del Queensland Museum ha infatti spiegato che la miglior cosa da fare è stare alla larga dal ragno fin quando non si saranno schiuse le uova. “La madre gira un letto di seta, poi mette le uova sul letto e gira un altro strato all’esterno. Le uova si schiudono in circa 4 mesi ed in condizioni climatiche adeguate”.