Sanremo 2021, è confermato: c’è un annuncio fantastico

Sanremo 2021, arriva un fantastico annuncio a meno di un mese dall’inizio della manifestazione. Ecco di cosa si tratta.

Sarà un festival di Sanremo inedito quello che andrà in scena tra il 2 e il 6 marzo considerando l’assenza di pubblico, ma non esente di stelle della musica e non solo come avviene ogni anno. La prima grande conferma a tal proposito è la presenza confermata di Zlatan Ibrahimovic per tutte e cinque le serate. Ma non finisce qui la lista prestigiosa.

Potrebbe interessarti anche —-> GF Vip, ex concorrente minacciata di morte: “Sono sconvolta”

Sanremo 2021, confermata la lista degli ospiti

Così oltre ai vari partecipanti ci saranno a ospiti a rotazione tra il mondo della musica e non solo. Tra gli ospiti italiani, per esempio, ci saranno Elodie, Giorgia, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, i Negramaro e figure extra come Matilda De Angelis e Alessia Bonari. Tra gli ospiti internazionali invece, oltre Ibra già citato, presenzierà anche Naomi Campbell che sarà co-conduttrice per la seconda serata.