Regina Elisabetta, paura per il principe Filippo: ha avuto un malore

Paura per la Regina Elisabetta. Suo marito, il principe Filippo, ha avuto un malore e si trova ora in ospedale

Poco fa, Buckingham Palace ha diffuso una nota con la quale dichiara che il principe Filippo si trova ricoverato in un ospedale di Londra per un malore. Paura per la regina Elisabetta, con il consorte che ha avuto un problema: “Di natura ancora non precisata“. Sembra comunque che il ricovero sia avvenuto in misura precauzionale e non sia in pericolo di vita.

Nelle prossime ore arriveranno sicuramente maggiori novità a riguardo. Al momento, sono ben poche le informazioni giunte sul suo stato di salute e sul motivo che lo ha portato in ospedale. Da Buckingham Palace filtra massimo riserbo a riguardo.

Regina Elisabetta, la nota di Buckingham Palace

Da Buckingham Palace, è arrivata poco fa una nota ufficiale con la quale viene dichiarato che il principe Filippo si trova ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra per un malore. “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo si trova ricoverato da martedì sera. L’ammissione del duca è una misura precauzionale, dovuta ad un consiglio del suo medico di fiducia a seguito di un malore” il contenuto del testo, che conclude poi: “Il duca rimarrà in ospedale ancora per pochi giorni di osservazione e riposo, dopodiché potrà tornare nella sua abitazione“.

Grande preoccupazione tra i cittadini di Londra, che subito si sono allarmati a seguito della notizia giunta da Buckingham Palace. Si attendono ulteriori novità, anche se comunque il consorte della Regina Elisabetta non sembra essere in pericolo di vita.