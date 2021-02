Manca poco all’ottavo di finale di Champions League tra Juventus e Porto. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il match d’andata degli ottavi di finali di Champions League tra Porto e Juventus, con i bianconeri che saranno impegnati in Portogallo all’Estadio do Dragao. Proprio la massima competizione europea è il grande obiettivo della compagine bianconera che non vince la “Coppa dalle grandi orecchie” dalla stagione 1995-96. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dalla Juventus che affronta questa andata dell’ottavo di finale, reduce dalla deludente sconfitta in campionato contro il Napoli. Eppure i bianconeri, durante questa stagione, stanno facendo meglio in Champions League. Infatti i ragazzi di Andrea Pirlo hanno conquistato il girone con quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Al do Dragao, i bianconeri, però dovranno fare a meno di Arthur, Bonucci e Cuadrado.

Dall’altra parte abbiamo i padroni di casa del Porto, che hanno entusiasmato nel girone di Champions. Infatti i portoghesi si sono qualificati secondi alle spalle solamente del Manchester City, conquistando 4 vittorie, una sconfitta ed un pareggio. In campo europeo tutto è posssibile, con il Porto che potrebbe diventare la cenerentola di questa campagna europea. Contro i bianconeri, mister Sérgio Conceição dovrà fare a meno di Marcano, Mbaye e Nanu.

Porto-Juventus, streaming gratis: dove vedere l’ottavo di finale in diretta

Manca pochissimo all’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Porto e Juventus. Infatti alle ore 21:00 le squadre scenderanno in campo sul palcoscenico dell’Estadio do Dragao. Anche quest anno la massima competizione è in esclusiva su Sky, che mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.