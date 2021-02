Morto Vincent Jackson, il mondo dell’NFL è in lutto

A soli 38 anni è morto Vincent Jackson, ex ricevitore di squadre di NFL come San Diego e Tampa Bay: le cause della morte

Lutto nel mondo dell’NFL e soprattutto per i Tampa Bay, freschi vincitori del Super Bowl. Nella giornata di ieri è morto Vincent Jackson, ex ricevitore di San Diego ed, appunto, dei Tampa Bay. Trovato senza vita in un hotel di Brandon, aveva solo 38 anni. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire i motivi del decesso. I primi riscontri non hanno mostrato segni di traumi sul suo corso.

“Durante le sue cinque stagioni con la nostra franchigia, Vincent è stato un infaticabile professionista – ha commentato il proprietario dei Tampa Bay -. Era un padre, marito, uomo d’affari e filantropo devoto, che ha avuto un profondo impatto sulla nostra comunità grazie alla sua Jackson in Action 83 Foundation. È stato tre volte selezionato come Pro Bowl per i suoi trionfi sul campo, ma i suoi più grandi riconoscimenti sono state le quattro nomination consecutive che ha ottenuto come nostro Walter Payton Man of the Year. Le nostre più sentite condoglianze vanno a sua moglie Lindsey e all’intera famiglia Jackson”.

