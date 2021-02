Un’amicizia tradita ti lascia delle ferite che si cicatrizzano lentamente. Lo stesso vale per i rapporti nati nella casa del GF Vip.

Maria Teresa Ruta dopo aver superato 21 nomination, alla 22esima ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il voto del suo migliore amico, Tommaso Zorzi, è stato letto come un tradimento dalla mamma di Guenda che al settimanale Chi ha raccontato ciò che ha provato in quel momento. “Mi ha deluso il fatto che Tommy non mi abbia detto di avermi nominata – anche se è stata Stefania a consigliargli di non dirmelo perché è lui che decide, visto che è adulto. Certo, il consiglio di Stefania non è stato dei migliori”.

“Tommaso non voleva nominare Giulia per fare bella figura dopo essersi preso del “cinico”, e poi voleva salvare Stefania. Ma, se fossi uscita la settimana dopo, non sarebbe cambiato nulla: negli ultimi giorni ci sono state così tante trasformazioni nell’atteggiamento dei concorrenti”

GF Vip, le ferite restano aperte: tradimenti e verità nella casa

Maria Teresa Ruta era considerata la mamma di tutti nella casa, e il fatto di sentirsi messa in disparte le ha fatto male. Ha sempre aiutato tutti ed era dalla parte di tutti. C’è stata indifferenza nei suoi confronti anche quando ha lasciato la casa e così la mamma di Guenda voleva scappare via. “Volevo scappare in studio perché, quando il verdetto riguardava gli altri, ricevevano un affetto immediato mentre, nei miei confronti, non c’è stato nessuno slancio. Nella Casa c’ero per tutti ma, se stavo male io, per loro ero solo stanca e non mi chiedevano mai che cosa avessi. Mi vedevano come una mamma e, a volte, te ne infischi di come sta la mamma, aspetti che sia lì pronta a prepararti la pappa”.

Prima dell’eliminazione, Maria Teresa Ruta ha avuto un sogno premonitore del quale ne ha parlato in modo dettagliato. “Una delle ultime sere ho sognato lo spegnimento finale delle luci della Casa di notte e per me è stato un brutto sogno. C’era Alfonso Signorini che mi chiedeva di spegnere e io non volevo vedere la fine di tutto questo”.