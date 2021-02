GF Vip, ex concorrente minacciata di morte: “Sono sconvolta” 

Gf Vip choc, un’ex concorrente è stata minacciata di morte in queste ore. Arriva la clamorosa rivelazione.

Minacce di morte via chat per Carlotta Dell’Isola: a svelarlo è stata la stessa 27enne reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Sarebbe stato proprio un commento non gradito a qualcuno contro chi in casa c’è ancora, ovvero Andrea Zenga, a scatenare il putiferio. “La polemica è partita da un post che avevo pubblicato sul mio Instagram. Da lì, i follower mi hanno chiesto alcune opinioni sui miei ex compagni del GF Vip”, spiega la donna intervistata da Novella 2000.

Gf Vip, Carlotta Dell’Isola minacciata di morte: il motivo

Ed è stato proprio a una domanda sul figlio di Walter Zenga che si è accesa la polemica: “Ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene”. Carlotta assicura di aver riferito solo questo e nient’altro, il che rende inconcepibile una tale reazione da parte di alcuni utenti: “Sono ancora sconvolta. Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte”.