Fortnite, svelate in anteprima le skin dell’update 15.40: i dettagli

A causa di un leak, sono state svelate in anteprima tutte le skin della versione 15.40 di Fortnite. Tutti i dettagli

Il battle royale numero uno al mondo rimane Fortnite. Nonostante il passare degli anni e l’avvento della concorrenza, il titolo di Epic Games rimane sulla cresta dell’onda grazie ai suoi continui aggiornamenti e alle partnership di qualità con aziende di altissimo livello. Uno dei punti di forza del videogioco sono le skin, su cui si è creato un vero e proprio business.

Di volta in volta, con i vari aggiornamenti e update Epic Games inserisce nuove mimetiche da acquistare (o ottenere tramite obiettivi). A causa di un leak, sono già state svelate tutte le nuove skin dell’update 15.40 di Fortnite Capitolo 2. I dataminer le hanno rese pubbliche per gli utenti, facendo crescere ancor di più l’attesa.

Fortnite, le skin della 15.40 in anteprima

Con la versione 15.40 di Fortnite, sono in arrivo tantissime nuove skin. A causa di un leak, i dataminer sono riusciti ad accedervi in anteprima e le hanno già mostrate al pubblico, facendo crescere ancor di più un’attesa che già era altissima. Uno dei bundle ha come protagonista Sica. Si tratta di una gladiatorie armata d’ascia che atterra con un enorme cerbero viola e ha due stili: con o senza maschera.

Altro bundle è dedicato a Britestorm Bomber, versione aggiornata della Bombarola con stili aggiornati e due varianti: buono e malvagio. Infine c’è Xander, guerriero con stili aggiuntivi che permettono di indossare o meno la maschera. Ancora non si hanno notizie ufficiali sul rilascio delle nuove skin, ma è probabile che arrivino entro fine season.