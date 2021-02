Fabrizio Corona, ennesimo colpo di scena: salta tutto

Ennesimo colpo di scena per il futuro di Fabrizio Corona. Rimandata questa mattina l’udienza dove si stabilirà la sua pena

Il futuro di Fabrizio Corona si deciderà il prossimo 8 marzo. L’udienza di questa mattina, durata pochissimi minuti, è stata rimandata davanti alla Sorveglianza di Milano al mese prossimo.

I giudici dovranno decidere se far proseguire il differimento pena, a Fabrizio Corona, concesso in via provvisoria oltre un anno fa oppure stabilire il suo ritorno in carcere.

L’udienza di questa mattina svolta in assenza di Corona, il quale è assistito dagli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, è stata rimandata all’8 marzo per questioni tecniche. Dunque resta ancora incerto per il momento il futuro dell’ex paparazzo dei vips.

Intanto nella vita di Corona sembrerebbe stia sbocciando un nuovo amore

Nonostante sia ancora incerto il futuro giudiziario dell’ex re dei paparazzi, la sua vita sentimentale prosegue a gonfie vele. Corona è tornato infatti sotto i riflettori con la bellissima Asia Argento.

In un’intervista rilasciata alla conduttrice Mara Venier nel salotto di “Domenica In”, l’attrice ha confermato il grande feeling nato con Fabrizio Corona. “Siamo grandi amici e siamo felici quando stiamo insieme, soprattutto adesso che ho capito davvero chi è lui. Quando trascorriamo del tempo insieme, ci divertiamo tantissimo e facciamo tante cose che ci fanno stare bene. Così è perfetto“, ha dichiarato Asia.

I due nell’ultimo periodo sono apparsi insieme in più di una occasione facendo impazzire i loro fans, nonché i tantissimi followers di Instagram.