Elettra Lamborghini tornerà in TV. Nuovo ruolo per la cantante che affiancherà un grandissimo personaggio dello spettacolo.

L’Isola dei Famosi inizierà l’11 marzo. Dopo varie riflessioni, Ilary Blasi ha deciso che il prossimo inviato sarà Massimiliano Rosolino. I nuotatori hanno sempre fatto bene in questo ruolo e per non interrompere la tradizione “vincente”, la produzione non poteva scegliere meglio.

L’inviato c’è, così come gli opinionisti. Ad affiancare Ilary Blasi ci saranno due celebrità della musica italiana. Una ha fatto la storia mentre una la sta facendo. Si tratta di Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, ruolo da sogno in TV: un duo sensazionale

Sarà fantastico vedere due opinioniste come loro all’Isola dei Famosi. Iva Zanicchi, nonostante le ultime dichiarazioni dove affermava di non essere certa della partecipazione al programma, sarà presente e non sarà sola. A tenerla in buona compagnia ci sarà Elettra Lamborghini che però non completerà il puzzle.

Gli opinionisti dovranno essere tre e l’ultimo anello mancante, secondo le ultime indiscrezioni sembra essere Tommaso Zorzi, terzo finalista del GF Vip. Non vi sono ancora conferme ad oggi e la presenza del fashion blogger va presa con le pinze dato che il Grande Fratello finirà il 2 marzo.