Discorso Draghi, Berlusconi: “Sostegno nell’interesse del nostro Paese”

Dopo il discorso di Mario Draghi al Senato, arriva il supporto totale anche da parte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Questa mattina, si è tenuto il discorso di Mario Draghi – neo presidente del Consiglio incaricato – al Senato, sul programma di governo. In vista del voto di fiducia di questa sera, l’ex presidente della Bce ha affrontato varie tematiche. “Abbiamo il dovere di combattere la pandemia, con un pensiero a tutte le vittime e a chi soffre delle conseguenze economiche“ le sue parole.

Al termine del discorso, sono arrivate le prime reazioni a caldo da parte di diverse figure politiche. A queste, si è aggiunto poco fa anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Amore per l’Italia e senso del dovere: le parole a cui ha fatto riferimento il presidente del Consiglio sono la stella polare che ha orientato il nostro operato da inizio pandemia“ il suo commento: “È questa la ragione per cui abbiamo chiesto la nascita di questo governo, e per la quale lo sosterremo fino all’ultimo nel totale interesse dell’Italia“.

Discorso Draghi, Speranza: “Parole giuste sul futuro della sanità”

Silvio Berlusconi, ma non solo. Sono tantissimi i commenti che stanno giungendo in queste ore dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato, in attesa del voto di fiducia di questa sera. Anche Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha sottolineato l’importanza delle parole usate dall’ex presidente della Bce con un post sulla sua pagina Facebook.

“La casa è il primo luogo di cura, la sanità del territorio è il pilastro della riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Le parole utilizzate dal presidente Draghi sul futuro del nostro bene più prezioso sono giustissime” ha commentato.