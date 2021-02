Covid-19, il bollettino del 17 febbraio: 12.074 contagiati e 369 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico di mercoledì 17 febbraio. Cattive notizie per positivi e deceduti: aumentano entrambi i dati.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Salgono sia i contagi che i deceduti rispetto all’ultimo aggiornamento e in confronto ai giorni precedenti. Una notizia che rilancia inevitabilmente l’allarme in Italia in un periodo delicato considerando le varie varianti che emergono man mano.

Potrebbe interessarti anche —-> Discorso Draghi, Berlusconi: “Sostegno nell’interesse del nostro Paese”

Covid-19, il bollettino medico del 17 febbraio

• 12.074 contagiati

• 369 morti

• 16.519 guariti

-31 terapie intensive | -189 ricoveri

294.411 tamponi

Tasso di positività: 4,1% (+0,3%)

3.146.842 vaccinati totali

Sono quindi 12.074 i nuovi contagiati delle ultime 24 ore. Più dei 10.386 emersi ieri, dei 7.351 dell’altro ieri e degli 11.068 dell’altro giorno ancora. Cattive notizie, appunto, anche sulle vittime: se ne contano 369, superando così le 336 di ieri e avvicinandosi quasi al dato choc di 391 morti dello scorso 11 febbraio. La buona notizia arriva dal passivo per terapie intensive e ricoveri, -31 e -189, e dal numero di guariti: 16.519.