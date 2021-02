Terribile incidente per la conduttrice di Canale 5 che ha gridato aiuto mentre soffriva in un modo disumano.

Federica Panicucci si è presentata in trasmissione a Mattino 5, in onda su Canale 5, con le dita della mano fasciate. Questo particolare non poteva passare inosservato e così Raffaello Tonon, curioso di sapere cosa le fosse successo, ha iniziato a fare domande.

Si è trattato di un incidente domestico. “Ho afferrato la griglia incandescente. La pelle non è rimasta attaccata alla griglia, ma l’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano”. A testimonianza è intervenuto sui social il suo compagno, Marco Bacini che ha aggiunto ulteriori dettagli: “Mi hai chiamato urlando. Io ho fatto il salvavita…A distanza l’ho teleguidata per aiutarla a fare le manovre di primo soccorso”.

Canale 5, terribile incidente per la conduttrice: “Dolore disumano”

Poteva finire in modo peggiore. Federica Panicucci subito dopo l’incidente e dopo aver ricevuto il primo soccorso dal suo compagno Marco Bacini, si è recata in farmacia dove i dottori l’hanno curata.

“State sempre molto attenti a casa – ha detto Federica Panicucci in trasmissione – perché ci possono essere sempre tante insidie. Comunque il peggio è passato”. L’esperienza della conduttrice sicuramente aiuterà i telespettatori a prestare maggiore attenzione durante lo svolgimento delle mansioni casalinghe.