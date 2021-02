Can Yaman a spasso con la madre di Diletta Leotta: il motivo è sbalorditivo

Can Yaman e la madre di Diletta Leotta sono andati in giro per Roma insieme. Il motivo non una semplice passeggiata.

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia più amata e chiacchierata del momento. La loro relazione, inizialmente tenuta all’oscuro di tutto e di tutti, ha avuto un’esplosione mediatica senza precedenti cominciata con l’ira delle supporters del nuovo Sandokan.

Dopo che i paparazzi sono riusciti a scattargli delle foto assieme la coppia è uscita allo scoperto e ieri, nei cieli di Roma, la proposta di matrimonio fatta da Can Yaman non è passata sicuramente inosservata. Ma secondo il settimanale Chi, questa non sarebbe l’unica sorpresa.

Can Yaman a spasso con la suocera: il futuro è sempre più roseo

Il settimanale Chi ha riportato in esclusiva gli scatti di Can Yaman e della suocera a spasso per Roma. La loro non è stata una semplice passeggiata, bensì insieme cercavano casa nella capitale. La signora è architetto ed esperta di home design, quindi potrebbe avergli dato un parere da esperta nella scelta della casa giusta. I due appartamenti visti comunque si trovano nei pressi di Piazza di Spagna uno e nel quartiere Parioli l’altro.

Questa però non è stata l’unica uscita insieme. Il giorno di San Valentino, ad esempio, Can Yaman ha regalato a Diletta un gioiello facendosi consigliare dalla madre di lei. Un’intesa formidabile anche con sua suocera che fa apparire il futuro della coppia sempre più roseo.