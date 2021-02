Calciomercato Juventus, rivoluzione in dirigenza: è pronto a lasciare

Calciomercato Juventus, per la prossima estate potrebbe esserci una rivoluzione in dirigenza. Tutti i dettagli

A poche ore dalla trasferta di Oporto, i pensieri della Juventus sono tutti rivolti ad una fase ad eliminazione diretta della Champions League che entra nel vivo e che potrebbe portare a grandi soddisfazioni. Le ultime due stagioni sono state parecchio sfortunate per i 9 volte campioni d’Italia, usciti in malo modo contro Ajax e Lione.

Intanto però, si rincorrono le voci relative al calciomercato e a possibili rivoluzioni già a partire dalla prossima estate. Nello specifico, secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale, John Elkann avrebbe in mente di rivoluzionare l’intera dirigenza. Un nome su tutti pare essere pronto a lasciare: Fabio Paratici. Su di lui c’è una big di Serie A.

Calciomercato Juventus, Paratici con Allegri alla Roma

Secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale, la Juventus si prepara alla rivoluzione in società a partire dal prossimo giugno. Giusto in tempo per partire con la sessione estiva di calciomercato ad organigramma completo. Il maggior indiziato a lasciare la nave sembra essere il CFO Fabio Paratici, a Torino dal 2010. Il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione, e non sembrano esserci margini per il rinnovo. L’ipotesi più clamorosa sarebbe quella di passare alla Roma insieme a Massimiliano Allegri, tecnico che ha fatto le sue fortune nelle stagioni passate.

Al momento il tecnico toscano ha già una bozza di accordo con i giallorossi e, nonostante gli ottimi risultati, Paulo Fonseca rimane in bilico. Qualora per il prossimo anno dovesse concretizzarsi la pista, anche Paratici potrebbe diventare un nome caldissimo per la dirigenza del club capitolino.