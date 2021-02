Calciomercato Inter, Conte pianifica il futuro: pronti 3 rientri eccellenti

Calciomercato Inter, per la prossima stagione Antonio Conte è pronto a riaccogliere 3 giocatori ora in prestito

Dopo la vittoria per 3-1 sulla Lazio, l’Inter di Antonio Conte è finalmente balzata in testa alla classifica. Sorpassati i cugini del Milan, che hanno perso malamente sabato sera contro lo Spezia e se la dovranno vedere domani sera in Europa League prima del derby. La testa è ovviamente a questa stagione, col grande obiettivo di rivincere lo scudetto dopo oltre 10 anni.

Intanto però, la società e il tecnico Antonio Conte stanno già pianificando il futuro. Considerando le difficoltà a livello societario, la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere contrassegnata dal ritorno alla base di alcuni giocatori in prestito. Si parla nello specifico di 3 elementi che tanto stanno facendo bene e potrebbero risultare rinforzi utili e funzionali.

Calciomercato Inter, si studia il rientro di Dimarco, Agoumè e Pirola

Dimarco, Agoumè e Pirola: tre giocatori che stanno convincendo in prestito e nella prossima stagione potrebbero tornare all’Inter. La sessione estiva di calciomercato sarà probabilmente contrassegnata da ulteriori difficoltà economiche, motivo per cui la dirigenza nerazzurra e il tecnico Antonio Conte starebbero monitorando con attenzione i giocatori ancora sotto contratto. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Federico Dimarco potrebbe sostituire il partente Ashley Young.

Discorsi simile per Lucien Agoumè, convincente centrocampista dello Spezia che potrebbe prendersi il ruolo di vice Brozovic. C’è poi Lorenzo Pirola, al momento in serie B al Monza per farsi le ossa. Nel suo caso, potrebbe occupare la casellina di Kolarov, mai convincente in questa stagione e possibile partente a giugno.