Aurora Ramazzotti, attacco in diretta TV: “Che tristezza” – VIDEO

Aurora Ramazzotti nella serata di ieri ha fatto il suo esordio in TV come inviata delle Iene. Il messaggio lanciato è stato nel segno delle donne.

Una piroetta e voilà: Aurora Ramazzotti diventa un inviata de Le Iene. Pantaloni e giacca nera, con camicia bianca e cravatta stretta. In stile agente segreto la figlia di Eros e Michelle Hunziker è protagonista del programma dopo aver girato il suo primo servizio dedicato alla scarsa presenza delle donne nel nuovo esecutivo di Mario Draghi.

Dopo aver condotto il Daily di X Factor nel 2016 e Vuoi scommettere insieme a sua madre nel 2018, Aurora ha deciso di iniziare la sua carriera televisiva come Iena e non più come opinionista o co-conduttrice.

Aurora Ramazzotti, attacco in diretta TV: “Che tristezza”

Nel suo servizio, Aurora Ramazzotti ha deciso di sottolineare la poca presenza di donne nel nuovo esecutivo di Mario Draghi. “Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza. Ad avere ruoli di rilievo in parlamento sono tutti uomini. Noi donne siamo una specie di riserva indiana”. Le accuse della figlia di Eros non si fermano qui. Infatti Aurora ha spiegato che negli ultimi 75 anni la percentuale di donne al governo non è stata del 30% come credono alcuni politici intervistati, bensì del 6,5%.

Dopo aver spiegato tutto in modo dettagliato, Aurora giunge alla conclusione che “l’Italia non è un paese per donne”. Dopo tale affermazione, a fine servizio, si abbassa la mascherina e si dipinge un paio di baffi.