WhatsApp, frasi e foto più esilaranti da inviare a Carnevale

Ecco una raccolta di frasi, filastrocche e foto più esilaranti e carine da inviare su Whatsapp in occasione del martedì grasso, il cosiddetto Carnevale

Se volete essere originali e divertenti per questa giornata di Carnevale, la nostra redazione ha raccolto una serie di frasi, filastrocche ed immagini da inviare ad amici e parenti su Whatsapp e non solo che potrebbero fare al vostro caso.

“A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti”.

“Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te? Tanti auguri di Carnevale, non te la prendere: ogni scherzo vale”.

“Ho conosciuto persone senza maschera ma col carnevale dentro. Sono stato fortunato, perché una sei proprio tu: buon Carnevale”.

“Se esci e incontri il principe azzurro, ricordati che è Carnevale…”.

“Perché la vita è come un Carnevale, non sai mai quale scherzo ti riserverà”.

Whatsapp, immagini e filastrocche per grandi e piccini

Arlecchino, poverino

non aveva vestitino.

Ogni bimbo gli ha portato

un pezzetto colorato

e la mamma gli ha cucito

un bellissimo vestito.

È di tanti bei colori

come tanti sono i cuori

che han donato la letizia

con un gesto d’amicizia.

È arrivato il Carnevale,

scoppia come un temporale!

Canti, balli e improvvisate

fra una pioggia di risate!

Con le maschere in tempesta

tutto il mondo fa gran festa!

Scoppia come un temporale,

è arrivato il Carnevale!

A Carnevale i ragazzi si travestono

chiassosamente da pagliacci.

Lungo la strada i coriandoli

rotolavano sotto la sferza pungente

del forte vento del pomeriggio.

Un gruppo di donne sulla piazza

girava allegramente

intorno ad un asino.

I ragazzini, vedendolo imprigionato,

ragliavano per farlo ragliare.

Tutta la piazza non era che

un concerto di ragli,

di risate, di canzoni,

di tamburelli e di mortai.

Girotondo, girotondo,

noi giriamo tutto il mondo.

C’è Gianduja e Meneghino,

Pulcinella e Arlecchino.

C’è Brighella e Pantalone,

Meo Patacca e Balanzone,

Beppe Nappa siciliano,

Stenterello che è toscano…

Girotondo, girotondo,

noi viaggiam per tutto il mondo,

e con noi portiam la gioia

che è nemica della noia.