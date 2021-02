Valentino Rossi, l’incredibile ‘calcio’ alla donna nel paddock – VIDEO

Valentino Rossi, l’incredibile calcio alla donna nel paddock di Valencia. L’episodio, che risale al 2016, fece piuttosto scalpore pur senza gravi conseguenze

Oggi Valentino Rossi compie 42 anni e nonostante la veneranda età è ancora in pista a competere con i migliori in MotoGP. Il fenomeno di Tavullia ha tanta voglia di stupire e per ritrovare i giusti stimoli ha accettato l’offerta del Team Petronas. Dopo essere stato “scaricato” dalla Yamaha Factory, “Il Dottore” parteciperà al mondiale 2021 al fianco dell’amico Franco Morbidelli, nella scuderia malese di Razlan Razali, sostituendo Fabio Quartararo. La presentazione ufficiale della moto ci sarà giovedì 18 febbraio, con un cambio di programma rispetto a quanto pianificato originariamente. L’annullamento dei test di Sepang ha costretto i vertici del team a optare per un evento classico, invece della cerimonia in pista. Poco male, l’importante per Rossi è rimanere protagonista nel paddock, con prestazioni all’altezza.

Il nove volte campione del mondo è stato protagonista nel paddock anche per fatti extra sportivi. Quasi tutti ricordano cosa avvenne in occasione del Gran Premio di Valencia del 2016. Valentino era a bordo di uno scooter nei box e cercava di farsi largo tra la folla per raggiungere il proprio Motorhome. all’improvviso, come testimoniato dal video condiviso sui social da un appassionato, il pesarese ha assestato un bel calcio ad una signora che si trovava “in traiettoria”. La tifosa spagnola citò in giudizio Rossi per cattive maniere, ma il Giudice Istruttore della Terza Corte di Requena archiviò tutto con un nulla di fatto. La donna non aveva infatti denunciato nessun reato in particolar modo ma solo un comportamento scortese da parte del VR46. Dopo le scuse pubbliche da parte del campione tutto rientrò anche se il caso fece parecchio discutere.

GUARDA IL VIDEO DEL CALCIO DI VALENTINO ROSSI ALLA DONNA NEL PADDOCK DI VALENCIA: