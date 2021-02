Stefano De Martino, arrivano pessime notizie: decisione della Rai – FOTO

Pessime notizie per Stefano De Martino, in seguito alla decisione della Rai salta tutto: il ballerino commenta su Instagram

Questa sera nessuna risata a crepapelle, né Stefano De Martino in prima serata: Stasera tutto è possibile non andrà in onda neanche stasera. Purtroppo il programma è capitato nel bel mezzo di una crisi di Governo che fa slittare il palinsesto Rai quasi ogni settimana. Il conduttore napoletano l’ha annunciato su Instagram: “Ho una storia bella ed una bellissima. La bella è che domani ci sarà il voto di fiducia al Governo Draghi”.

“Quella bellissima – ha aggiunto De Martino – è che la puntata della ‘Caserma’ di domani non andrà perduta. Si farà stasera!”. A pedice della storia di Instagram c’è un piccolo post scriptum: “Ce ne sarebbe una brutta, ma ve la scrivo nella prossima storia”. Scorrendo, dunque, la storia di Instagram il conduttore napoletano scrive: “Brutta notizia, Stasera tutto è possibile non andrà in onda questa sera. Recuperiamo martedì prossimo“.

Stefano De Martino, brutte notizie in Rai: è la seconda volta

Non è la prima volta che il programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile, viene rimandato dai vertici. Purtroppo il programma è capitato nel pieno della crisi di Governo, pertanto la Rai dà spazio alle notizie, conferenze, interventi politici. Tuttavia, sappiamo già che la prossima puntata di STEP sarà dedicata al mondo degli animali. Ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Gianluca Fubelli e Paola Di Benedetto ad accompagnare gli ospiti fissi della puntata.

Tutto il divertimento è solo rimandato a martedì 23 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile.