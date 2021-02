Ordinanza in Lombardia, scattano 4 zone rosse sul territorio

Ordinanza in Lombardia, annuncio del governatore Attilio Fontana. Questi 4 comuni da domani passeranno a zona rossa.

Nuove zone rosse in Lombardia: l’annuncio arriva direttamente da Attilio Fontana, governatore della Regione. Secondo quanto riferito, si tratta dei comuni di Viggiù (VA), Mede (PV), Castrezzato (BS) e Bollate (MI). Per questi ripartiranno dunque le restrizioni più severe a partire da domani alle 18.00 fino al 24 febbraio.

Ordinanza in Lombardia: nuove zone rosse per 4 comuni

Un intervento ritenuto necessario data al curva epidemiologica pericolosamente in ascesa in questa settimana. E arrivano provvedimenti anche per le scuole primarie e secondare in questi contesti. Lì, infatti, le lezioni dovranno svolgersi solo e unicamente con la modalità a distanza. Una sospensione che comprende tra l’altro anche asili nidi e scuole materne.