Netflix, si lavora ad un contenuto pazzesco: farà felice gli utenti

Netflix è al lavoro su un nuovo contenuto che potrebbe essere molto apprezzato dagli utenti: coinvolge una grande star

Netflix sta lavorando ad un documentario su Britney Spears. L’argomento in questi giorni è tornato in auge dopo il rilascio di New York Times Framing Britney Spears sulla piattaforma di streaming Hulu. Nonostante la cantante non sia mediaticamente famosa come alcuni anni fa, la sua storia sta interessando molte persone.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, frasi e foto più esilaranti da inviare a Carnevale

Netflix e la storia di Briteny Spears

Ricapitolando, la donna tra il 2007 ed il 2008 aveva avuto un grave crollo nervoso ed era stata ricoverata a forza. Da quel momento, non ha avuto più il controllo del suo patrimonio e le decisioni sono passate tutte tramite il padre che nel 2019 vi rinuncia per problemi di salute ed a lui subentra Jodi Montgomery.

LEGGI ANCHE—> Facebook, su forum di hacker presenti i dati di 533 milioni di utenti

La Spears ora si sta opponendo in tribunale al ritorno del padre riguardo le decisioni sul patrimonio e di voler continuare con Montgomery fin quando non potrà riottenere l’indipendenza. Questa estate, tra i fan della cantante, è nato il movimento #freeBritney per sensibilizzare sulla situazione della cantante. Il padre avrebbe sempre abusato della posizione di tutore, rendendo la vita impossibile alla figlia.

Ad ora non si sa ancora in che modo Netflix voglia raccontare la vicenda, ma i lavori sono in corso e ad occuparsene c’è Elin Lee Carr che ha girato molti documentari per HBO e Netflix.

Il calendario di febbraio di anime, documentari e reality

Anime e animazione

2 febbraio: Kid Cosmic (Stagione 1), Mighty Express (Stagione 2).

12 febbraio: Il cammino di Xico.

18 febbraio: Così parlò Rohan Kishibe (Stagione 1).

25 febbraio: High Rise Invasion (Stagione 1).

Documentari, show e reality

10 febbraio: Sulla scena del delitto – Il caso del Cecil Hotel.

16 febbraio: Scuola di sopravvivenza: missione Safari.

23 febbraio: Pelè – Il re del calcio.