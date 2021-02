Meteo: tregua dal maltempo, ma non mancheranno le insidie

Da oggi è prevista una tregua dal maltempo e dall’ondata di gelo degli scorsi giorni, ma non mancheranno le insidie: le previsioni meteo

Stamane l’arrivo di un ampio anticiclone permetterà una tregua dall’ondata di gelo dei giorni scorsi, anche se per ora non darà molte garanzie. Infatti, nonostante un contesto meteorologico tranquillo, non mancherà qualche debole infiltrazione di aria umida ed instabile che coinvolgerà il Nordovest, in particolare la Liguria, e la Toscana. Altrove giornata prevalentemente soleggiata. Temperature in ripresa che, però, non saranno ancora nella media stagionale.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nella giornata di domani persisterà una nuvolosità irregolare su Liguria, Toscana ed i restanti settori tirrenici. Deboli piogge in arrivo su Liguria ed Appennino tosco-emiliano. Da venerdì al Sud si assisterà ad un corpo nuvoloso che, però, non porterà alcuna precipitazione. Nel weekend sarà il sole a farla da padrone con qualche nube che interesserà solamente la pianura padana. In particolare, domenica arriverà un’alta pressione primaverile che cambierà totalmente la situazione.

Temperature minime e massime

Aosta -1/11

Torino -3/9

Milano 0/9

Trento -1/13

Bolzano -6/13

Venezia 1/7

Genova 7/11

Bologna -1/10

Firenze 2/9

Ancona 2/9

Perugia -2/5

Roma 3/10

L’Aquila -2/6

Pescara 2/10

Campobasso -6/6

Napoli 2/10

Bari 2/9

Potenza -4/5

Catanzaro -1/8

Palermo 7/11

Cagliari 5/12