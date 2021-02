Mauro Corona, brutto infortunio in montagna: le sue condizioni

Brutto infortunio in montagna per Mauro Corona. L’aggiornamento sulle sue condizioni arriva da Bianca Berlinguer

Paura per Mauro Corona. Il noto scrittore è stato vittima di un brutto infortunio in montagna dove, a seguito di una caduta, si è fratturato una spalla e la testa dell’omero. A darne l’annuncio Bianca Berlinguer, che su Instagram ha pubblicato una sua foto e un messaggio per tranquillizzare tutti i suoi fan.

“Un grande abbraccio a Mauro Corona, che anche questa sera non potrà essere con noi. Dopo essere caduto sulla neve delle sue amate montagne, si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero. Io come sempre vi aspetto a #cartabianca, in onda questa sera alle 21.20 su Rai3“. In realtà, il noto scrittore è assente dal programma TV già da dallo scorso settembre, quando diede della “gallina” proprio alla conduttrice.

Mauro Corona, possibile il ritorno a Cartabianca? Le ultime

Lo scorso settembre, durante la trasmissione Cartabianca in onda su Rai 3, lo scrittore Mauro Corona venne allontanato per aver dato della “gallina” a Bianca Berlinguer. Ospite fisso dall’11 settembre 2018, si è già scusato pubblicamente per le sue parole, tanto che da tempo la presentatrice spinge per riaverlo in trasmissione. Sembra infatti che il suo allontanamento sia dovuto principalmente ad alcune decisioni prese dalla Rai. La stessa Berlinguer ha spiegato di non essere d’accordo con la scelta dettata dal direttore di rete Franco Di Mare.

Subito dopo la pausa natalizia e il ritorno in onda, Bianca Berlinguer ha scritto sempre su Instagram: “Mi auguro che presto anche Mauro Corona possa tornare tra di noi“. È quindi possibile che, una volta che le sue condizioni saranno migliori, lo scrittore torni a far parte dei presenti a Cartabianca.