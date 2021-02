L’Isola dei Famosi 2021 sta scaldando i motori, ma al momento vi sono dei dubbi sulla presenza di una celebrità nello staff.

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, che si terrà in data 1 marzo, inizierà l’Isola dei Famosi. Al momento la data per l’esordio è prevista per l’11 marzo e Ilary Blasi, insieme all’intero staff, stanno scaldando i motori e ultimando i preparativi.

La festa però potrebbe essere rovinata. Infatti, secondo quanto riferito da Iva Zanicchi ai microfoni del settimanale Nuovo TV, non vi è alcuna certezza ad oggi che al 100% il game show si terrà.

Isola dei Famosi, nessuna conferma: presenza a rischio

“Non sono ancora stata confermata. Non so quando partirà e nemmeno se riusciranno a farlo”. Così esordisce Iva Zanicchi che in tono profetico sembra quasi rovinare l’enfasi del momento. Lei infatti, insieme a Tommaso Zorzi (terzo finalista del GF Vip), dovrebbe essere l’opinionista del reality show di Mediaset e secondo quanto affermato la sua presenza non sembra essere ancora confermata.

Inoltre, Iva ha parlato anche di show sulla sua vita che andrà in onda su Canale 5: “L’ho per contratto e quindi me lo dovranno far fare. Avevo avuto l’ok di Tina Turner. Mi vedrete parlare, cantare e ballare. Non voglio una folla oceanica, ma 150-200 persone almeno”.