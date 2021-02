La puntata di ieri del GF Vip ha regalato molteplici colpi di scena, tra cui l’avviso fatto da Alfonso Signorini ai vipponi.

Nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha dato ampio spazio all’argomento del giorno: il bacio d’amore tra Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, e Andrea Zenga. I due ragazzi si sono piaciuti sin dal primo istante, ma solo dopo che lei è diventata single per scelta del suo ex ragazzo, si è lasciata andare nella casa.

L’amore è un sentimento che difficilmente si può tenere a freno. Rosalinda e Andrea, come affermato in diretta, evitavano di incrociare i loro sguardi perché l’attrazione era tanta. Quando Giuliano però ha deciso di lasciare l’attrice, lei ha deciso di scoprire il figlio di Walter Zenga.

GF Vip, drastica decisione nella casa: concorrenti esterrefatti

Le immagini di loro due assieme sono dolcissime così come i loro sguardi quando si intrecciano. Più che una storia d’amore, tra le mura della casa del Grande Fratello Vip sembra essere iniziata una favola dove l’antagonista è rappresentato dall’ex di Rosalinda.

Durante la diretta, subito dopo aver dato l’esito del televoto che ha visto trionfare come terzo finalista Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini ha richiamato l’attenzione di tutti per fare un annuncio. “Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta, che è stata estesa a tutti, anche a te Rosalinda”.

L’attrice è apparsa confusa e rammaricata per quanto accaduto. I suoi coinquilini le sono stati vicino; in modo particolare Tommaso Zorzi. Sono molti gli utenti che si sono chiesti il motivo di tale decisione e a parere di molti, Giuliano non avrà preso bene l’avvicinamento di Andrea Zenga con la sua ormai ex ragazza.