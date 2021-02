GF Vip: “Sembri autistico”. Squalifica in arrivo? – VIDEO

Una brutta frase sull’autismo all’interno della casa del GF Vip fa traballare la posizione di un concorrente all’interno della casa

“Sembri un autistico”.

A dirlo è Samantha de Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta nella casa del #GFVIP 😨

Uno scivolone che potrebbe costare caro alla concorrente a pochi giorni dalla finale. 😦@GrandeFratello Cosa ne pensate? pic.twitter.com/G2OJ06NeCV — Tvblog.it (@tvblogit) February 16, 2021

Una frase di pessimo gusto quella pronunciata da Samantha De Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta. Il GF Vip, sempre vigente nella casa, ha registrato le parole pronunciate dalla showgirl romana e questo potrebbe costarle caro.

Viste le molteplici squalifiche di quest’infinita edizione del GF Vip, non è escluso che la produzione possa prendere seri provvedimenti anche nei confronti di Samantha De Grenet. “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, questa la frase che gli utenti di Twitter hanno subito captato e messo in rete. In molti chiedono la squalifica della showgirl che, con ogni probabilità, non arriverà.

GF Vip, Samantha De Grenet: cosa rischia per quella frase spigolosa

Nonostante in molti sono pronti a chiedere la testa delle De Grenet, molti altri prendono le sue difese sostenendo che fosse una frase detta in senso positivo:

Madonna mia ragazzi però, CHILL. Era un modo di dire, dato che gli autistici in molti casi hanno un’ottima memoria.. Sembra che vediate il marcio in merito ad ogni cosa che viene detta! — Alessia Cardea (@alessia_cardea) February 16, 2021

È molto probabile, invece, che per la prossima serata Alfonso Signorini darà la possibilità a Samantha De Grenet di tornare sull’episodio e poter chiedere scusa a tutto il pubblico che si è sentito offeso.