Il countdown è iniziato. Fabrizio Corona verrà a conoscenza del suo futuro nella giornata di domani: ore decisive per l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona sta vivendo un periodo positivo. Proprio come un Araba Fenice, l’ex re dei paparazzi è rinato dalle sue ceneri grazie all’amore di suo figlio Carlos Maria e di Asia Argento. La coppia si è ricongiunta nelle ultime settimane e su Instagram non mancano gli scatti complici di loro due.

Un periodo di pace il suo che però potrebbe essere messo a dura prova dall’udienza che si terrà nella giornata di domani, mercoledì 17 ottobre, dove verrà deciso se Corona dovrà tornare in carcere o proseguire il differimento di pena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessia Marcuzzi, gaffe clamorosa: “Che orrore” – FOTO

Fabrizio Corona, grandissima paura per l’ex re dei paparazzi: ore decisive

Fabrizio Corona in questo momento starà guardando con ansia l’orologio e le sue lancette nemiche che fanno avvicinare inesorabilmente il giorno dell’udienza. Nella giornata di domani, mercoledì 17 febbraio, come riportato da Novella 2000, l’ex re dei paparazzi dovrà presiedere dinanzi alla Sorveglianza dove i giudici decideranno se dovrà tornare in carcere o se potrà proseguire il differimento di pena in detenzione domiciliare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, drastica decisione nella casa: concorrenti esterrefatti

Per continuare a trascorrere la pena a casa Fabrizio Corona dovrà rispettare una serie di prescrizioni stabilite dai giudici: divieto di partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche e di utilizzare i social. In merito a quest’ultima, l’ex re dei paparazzi si è difeso dichiarando che il suo profilo è gestito dal suo staff.