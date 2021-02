Dramma a Savona, neonato muore dopo la nascita: disposta autopsia 

Neonato muore la mattina dopo la nascita: dramma terribile quest’oggi all’ospedale di Savona. Ecco cosa è successo.

Choc a in Liguria: è morto quest’oggi un bambino nato lunedì all’ospedale di Savona. Lo riporta l’ANSA. Il piccolo è deceduto dopo quattro arresti cardiocircolatori ed è stata disposta l’autopsia del corpicino. Il piccolo era venuto al mondo a Cairo Montenotte dopo un parto avvenuto in casa. Nonostante ciò, era nato in buona salute con un peso di 2.3 kg e solo lievemente ipotermico.

Neonato muore in ospedale: choc a Savona

Giunti in ospedale la notte, il dramma è iniziato la mattina successiva quando la madre ha evidenziato un respiro alternato da parte del figlioletto. Prima di questo episodio gli esami non avevano evidenziato problematiche. Successivamente, accertate le difficoltà, si è fatto ricorso al supporto respiratorio, una doppia terapia antibiotica e infine anche all’intubazione e la rianimazione cardiopolmonare. Ma non c’è stato nulla da fare: il piccolo non ce l’ha fatta e la famiglia, distrutta dal dolore, chiede chiarezza e giustizia.