Covid, in Olanda il coprifuoco va abolito: la decisione del tribunale. Non sussistono le condizioni giuridiche adeguate per mantenerlo in vigore

Secondo la decisione di un tribunale olandese, comunicata nella mattina di martedì, il governo deve abolire immediatamente il coprifuoco notturno. La misura presa per limitare la diffusione del coronavirus non avrebbe infatti la base giuridica adeguata per rimanere in vigore.

Il coprifuoco, il primo nei Paesi Bassi dalla seconda guerra mondiale, ha scatenato diverse proteste nel Paese, con manifestazioni in piazza anche piuttosto dure dal 23 gennaio, giorno della nuova introduzione. La restrizione è stata posta in essere con scadenza 3 marzo, anche se dopo la sentenza odierna i parametri andranno rivisti.

“Il blocco notturno si basa su una legge per le situazioni di emergenza, dove non c’è tempo per il dibattito con il parlamento“, ha sostenuto il tribunale dell’Aia.

“Non c’era bisogno di una misura del genere in questo caso. Restrizioni di vasta portata come queste devono essere basate su leggi adeguate“.

Covid, in Olanda il coprifuoco va abolito: lo ha deciso una sentenza del tribunale dell’Aia

Anche il sindacato di polizia olandese ha affermato che il verdetto solleva adesso diversi interrogativi, ad esempio sulla validità delle quasi 15.000 multe inflitte alle persone che hanno infranto il coprifuoco.

Il caso è scoppiato dopo l’esposto presentato dal gruppo d’azione per le misure anti-coronavirus Viruswaarheid. La sentenza del tribunale dell’Aia ha dato ragione ai manifestanti e ha dichiarato illegittima la misura restrittiva, poichè si ritiene sia ingiustificata nel limitare la libertà personale.

Il coprifuoco fa parte del lockdown nazionale in cui bar, ristoranti e negozi non essenziali sono stati chiusi per mesi.

Il numero di infezioni di Covid-19 nei Paesi Bassi si è stabilizzato nelle ultime settimane, dopo un calo costante dall’inizio del 2021.

Il totale dei casi di positività dall’inizio della pandemia ha superato il milione la scorsa settimana, con quasi 15.000 morti accertate.