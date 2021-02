Covid-19, bollettino del 16 febbraio: 10.386 contagiati e 336 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico del 16 febbraio. Si registra un aumento di contagi e nuove vittime della pandemia

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale fornito dalla Protezione Civile. Ancora in aumento i contagi ed i deceduti, raggiunta e superata nuovamente quota 10.000 persone contagiate. A preoccupare sono le diverse varianti sparse lungo la penisola che indicano un maggiore tasso di contagio. La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati è stato eliminato 1 caso per correzioni anagrafiche, mentre la Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Covid-19, il bollettino medico del 16 febbraio

• 10.386 contagiati

• 336 morti

• 14.444 guariti

-15 terapie intensive | -52 ricoveri

274.019 tamponi

Tasso di positività: 3,8% (-0,3%)

Sono infatti 10.386 i nuovi positivi delle ultima 24 ore: decisamente in aumento rispetto ai 7.351 di ieri. C’è anche un rialzo tra le vittime: se ne registrano 336 oggi rispetto alle 258 di ieri, anche se il data resta fondamentalmente ‘basso’ rispetto ai flussi precedenti e ai picchi raggiunti in questo 2021. Si conta però un -15 e -52 per quanto riguarda, rispettivamente, le terapie intensive e i ricovero. Infine i guariti: sono 14.444 quest’oggi.