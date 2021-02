Champions League: Barcellona ko e resurrezione Liverpool, gli highlights

Champions League: Barcellona travolto dal PSG al ‘Camp Nou’ e Liverpool che passa sul neutro di Budapest contro il Lipsia

Un vero passaggio di consegne tra passato e presente del calcio e il suo futuro. Al ‘Camp Nou’ un rigore di Messi illude il Barcellona ma scatena anche la reazione del PSG. Mbappé fa il fenomeno e segna una tripletta, imitato anche dall’ex juventino Moise Kean. Per Pochettino un bel modo di presentarsi in Champions con il suo nuovo club.

BARCELLONA-PSG 1-4

MARCATORI: 27′ rig. Messi (B), 32′, 64′, 85′ Mbappé (P), 70′ Kean (P)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest (71′ Mingueza), Piqué (79′ Puig), Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets (79′ Pjanic), Pedri (79′ Trincão); Dembélé, Messi, Griezmann (84′ Braithwaite). All. Koeman

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (89′ Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (46′ Herrera), Paredes, Verratti (73′ Draxler); Kean (84′ Danilo), Icardi, Mbappé. All. Pochettino

NOTE: ammonito Gueye (PS)

Liverpool, Salah e Mané disinnescano la bomba Lipsia: Klopp ritrova la via del successo



Dopo un mese e mezzo fatto di molte amarezze, il Liverpool risorge in Champions. Sul neutro di Budapest, campo di casa per l’occasione del Lipsia, gli inglesi ipotecano il passaggio del turno nella ripresa. Ancora una volta di pensano Salah e Mané mentre i tedeschi possono recriminare per un palo preso nei primi minuti sullo 0-0.

LIPSIA-LIVERPOOL 0-2

MARCATORI: 53′ Salah, 58′ Mané

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele (64′ Orban), Upamecano, Klostermann; Haidara (64′ Poulsen), Adams, Kampl (73′ Hwang), Angelino; Dani Olmo, Sabitzer; Nkunku. All. Nagelsman

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago (72′ Oxlade-Chamberlain); Salah, Firmino (72′ Shaqiri), Mané. All. Klopp

NOTE: ammoniti Haidara, Mukiele, Nkunku, Angelino, Henderson

