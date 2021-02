Cashback, è giunta un’importante novità a favore dei cittadini in queste ore. Ecco di cosa si tratta.

Arriva un’importante novità sul fronte cashback. Al fine di migliorarsi sempre di più, e non solo con nuovi sistemi anti-furbetti in arrivo nelle prossime settimane, il concorso ha lanciato in queste ore anche un nuovo canale on line per tutti i reclami o segnalazioni. Questo servirà in particolare per rimborsi non registrati o calcolati in maniera inesatta.

Potrebbe interessarti anche —-> Digitale Terrestre, come collegare il decoder ad un vecchio televisore

Cashback, arriva il servizio reclami on line

Il portale in questione è reclamicashback.consap.it. La Consap, concessionaria incaricata di gestire i rimborsi, tuttavia specifica che il servizio è disponibile solo in caso di mancato o inesatto accredito del rimborso. Esempio: se la cifra accreditata entro febbraio per il rimborso natalizio non dovesse essere esatto, potete fare segnalazione sul sito allegandoci anche gli scontrini Pos per ulteriore dimostrazione. Un altro supporto importante per i partecipanti oltre alla chat di servizio presente sull’app Io.