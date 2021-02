Alessia Marcuzzi è stata protagonista di una gaffe pazzesca. Su Twitter provvede a rimediare al danno.

Alessia Marcuzzi è una fan sfegatata di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dal programma di Carlotta Dell’Isola, la conduttrice romana fa il tifo per Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, una delle due coppie formatesi all’interno della casa. Ieri ad esempio, ha difeso la italo-persiana che è stata nominata da tutti i suoi coinquilini. “Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”.

Il messaggio lanciato su Twitter ha trovato l’appoggio dei filo Salemi, mentre è stato aspramente criticato dai supporters delle altre fazioni. Ma non è tutto. Sempre su Twitter la Marcuzzi ha commesso una gaffe pazzesca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, drastica decisione nella casa: concorrenti esterrefatti

Alessia Marcuzzi, gaffe clamorosa: “Che orrore” – FOTO

Nel messaggio che abbiamo riportato nel paragrafo precedente, come sicuramente i nostri lettori avranno notato, vi è un vistoso errore grammaticale. I fan di Alessia glielo hanno fatto notare immediatamente e così, leggermente imbarazzata, la conduttrice ha scritto un altro messaggio dove dice: “Qual è senza apostrofo… Lo so! Che orrore”.

Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’e’ la sua colpa? Non capisco… spiegatemi.#gfvip #giulia — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

Qual e’ senza apostrofo lo so… che orrore🤦‍♀️🙏 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

Sicuramente l’errore è da attribuire non a una carenza nelle conoscenze della grammatica italiana da parte di Alessia Marcuzzi, bensì alla correzione automatica della tastiera degli smartphone che spesso e volentieri si sostituiscono a noi.