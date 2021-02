WhatsApp, cambia il modo di comunicare: novità mozzafiato

Un’altra grandissima novità su WhatsApp che cambia per sempre il modo di comunicare. Gli utenti restano senza parole ed apprezzano l’aggiornamento.

Non si fermano le novità su WhatsApp pronta a cambiare il modo di comunicaere e riavvicinare così gli utenti. Infatti l’app di Menlo Park si è resa conto di dover fidelizzare nuovamente con gli utenti, visti i passi falsi degli ultime mesi. Infatti i termini di servizio hanno scatenato l’ira di tutti gli utenti, che non sono assolutamente disposti a condividere i propri dati sensibili con Facebook. Il tutto però sarà obbligatorio a partire dal 15 maggio.

Così per fare chiarezza, l’applicazione di messaggistica ha deciso di dare ogni tipo di nuova comunicazione attraverso le stories. Infatti ogni qual volta ci sarà una novità sull’applicazione, bisognerà vedere le “stories” di WhatsApp per capire cosa cambia. Per questo motivo gli utenti dovranno controllare spesso la sezione “stato”, per capire se qualcosa sta cambiando sull’applicazione. Andiamo quindi a vedere quali sono stati i primi aggiornamenti del colosso della messaggistica istantanea.

WhatsApp, come cambia il modo di comunicare: utenti senza parole

Adesso WhatsApp ha deciso di rendere più veloce la comunicazione con gli utenti, il tutto anche per evitare il diffondersi di fake news. Infatti WhatsApp ha deciso di comunicare tutte le novità attraverso lo stato, una scelta snella ed intelligente. Infatti quando ci saranno dubbi su nuove funzioni o termini di servizio, basterà andare nella sezione “stato” dell’app e vedere se ci sono novità.

Sono ben quattro le prime stories pubblicate dall’applicazione che ha puntato soprattutto a fare chiarezza sul tema della privacy. Infatti dopo aver spiegato il nuovo metodo di comunicazione, con la seconda stories WhatsApp chiarisce: “Una sola cosa non cambia, il nostro impegno a proteggere la tua privacy“. Ma la storia che più mette in sicurezza gli utenti è la terza.

Infatti nel terzo stato, l’applicazione ricorda agli utenti l’uso della crittografia end-to-end, pronta a proteggere la privacy degli utenti. Infine WhatsApp ha ricordato che l’app “non può nè leggere nè ascoltare le conversazioni degli utenti” e che l’unico modo di comunicare sarà proprio attraverso queste stories. La novità così ristabilisce la fiducia degli utenti, pronti a non non cancellare il proprio account.