Regina Elisabetta, grande notizia alla Royal Family: reazione pazzesca!

La Regina Elisabetta ha avuto una reazione pazzesca in merito al super evento che ha sorpreso la Royal Family

Nel giorno degli innamorati, San Valentino, il Principe Harry e Megan Markle hanno dato la lieta notizia: aspettano un altro bambino. Archie Mountbatten-Windsor, dunque, avrà un fratellino o una sorellina dopo soltanto 2 anni d’età. Ovviamente, la Royal Family era già a conoscenza della gravidanza di Megan, ma ha tenuto il segreto fin quando i duchi del Sussex non hanno deciso di comunicarlo.

LEGGI ANCHE > > > Nicki Minaj, terribile lutto per la cantante: “Vittima di un pirata della strada”



La reazione della Regina Elisabetta, alla notizia, non tarda ad arrivare. Secondo quanto riportato da People, c’è stata una semplice dichiarazione pubblica: “Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono felicissimi e augurano loro ogni bene”.

NON PERDERTI > > > Meghan Markle, la rivincita è servita: battuti i suoi storici nemici



Regina Elisabetta, quell’indifferenza nei confronti dei duchi del Sussex

Il rapporto tra la Regina Elisabetta ed i duchi del Sussex è ormai in rotta di collisione. Da quando il Principe Harry e sua moglie Megan Markle hanno deciso di abbandonare la Royal Family, Sua Maestà non è riuscita ad andare oltre ed ha sempre in servo una ‘punizione’ per la famiglia. Inizialmente, ai duchi del Sussex era stato dato un anno per prendere una decisione rispetto al loro addio – prorogato poi fino a luglio – ma non senza pressioni: la Regina, infatti, ha ‘minacciato’ di togliere la carica militare al nipote Harry.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Usa, sospeso vice portavoce della Casa Bianca: minacce ad una giornalista



Intanto, Megan Markle continua ad indispettire la Regina: secondo quanto riportato da Vanity Fair, la duchessa sta cercando un accordo con una casa editrice per scrivere un libro che inchiodi la Regina stessa e l’intera Royal Family. Dopo il patto di riservatezza che è venuto fuori alla luce, questo potrebbe rappresentare un vero danno per Elisabetta II.