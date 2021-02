Napoli, che mazzata: i tempi di recupero di Lozano e Ospina 

Napoli, infortunio per Hirving Lozano e David Ospina: arriva la nota ufficiale del club. Ecco per quanto tempo staranno fuori.

Altra tremenda batosta per il Napoli di Gennaro Gattuso: gli infortuni di Hirving Lozano e David Ospina, infatti, sarebbero più seri del previsto. Continua a piovere sul bagnato a Castel Volturno dove la lista di indisponibili tra Covid-19 e problemi fisici si fa sempre più lunga. Il portiere colombiano si è infortunato addirittura alla rifinitura del match contro la Juventus, mentre l’esterno messicano a gara in corso.

Potrebbe interessarti anche —-> Paolo Rossi senza pace, nuovo furto che sfregia la sua memoria

Napoli, diagnosi e tempi di recupero per Lozano e Ospina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

“Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra”, ha riferito la società attraverso il proprio sito ufficiale. Tradotto significa che serviranno circa 10 giorni per l’estremo difensore, mentre si va tra le 3 e 4 quattro settimane per Lozano. Una cosa è certa: ora è emergenza totale.